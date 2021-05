Det er ofte lokale, der tager med på havsafari, men i de seneste år har københavnerne i stigende grad fået øjnene op for tilbuddet. Foto: Allan Nørregaard

Populært museum får stort tilskud

Øresundsakvariet har fået bevilget et tilskud på 150.000 kroner i forbindelse med Helsingør Kommunes genstartspakke. Det betyder, at der bliver uddannet flere skippere, og at der derfor kommer flere safariture på Øresund.

Helsingør - 25. maj 2021

Øresundsakvariet kunne endelig åbne dørene til deres lokaler fredag formiddag. Det skete efter, at de havde været nødsaget til at holde lukket siden december sidste år. Nedlukningen betød, at akvariet ingen entréindtægter kunne få, hvilket efterlod et stort økonomisk hul.

Tabt 800.000 kroner Akvarie- og museumschef hos Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen, har tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis, at akvariet mister cirka 100.000 kroner for hver måned, hvor de må holde lukket. Derfor så Jens Peder Jeppesen en mulighed for at redde lidt af økonomien ved at søge Helsingør Kommunes genstartspakke.

- Vi har tabt cirka 800.000 kroner på grund af corona, og derfor overvejede vi at droppe alle safariture på Øresund i år. Vi søgte derfor midlerne for at informere kommunen om, at hvis vi ikke fik støtte, var der en reel chance for, at vi måtte droppe safariturene på grund af den økonomiske situation, fortæller Jens Peder Jeppesen.

Fordobling af ture Helsingør Kommune fik heldigvis informationen, da akvariet tidligere på året ansøgte om et tilskud på 150.000 kroner fra puljen »Genstart Helsingør efter Corona«, og på et møde den 22. marts i år blev ansøgningen behandlet, og Helsingør Byråd valgte at bevilge det ansøgte tilskud. Det medfører, at der ikke bare er havsafari på Øresund i år, men at antallet af ture næsten fordobles sammenlignet med sidste år. For hvor der sidste år var 63 ture, vil der i 2021 være 114 ture. Tilskuddet skal ligeledes bruges til uddannelse af nye skippere, så flere gæster kan komme på safarier på Øresund.

- En skipperuddannelse til vores båd koster 65.000 kroner, og den beviser, at vi sejler med fuld sikkerhed. Da vi sejler med passagerer, der kommer ude fra, er der strenge søfartskrav, men nu er kunden sikker på, at det er en pålidelig tur, hvor skipper har de rigtige kompetencer. De resterende penge bliver brugt på løn til de her skippere og en masse små detaljer for at få safariturene til at gå op i en højere enhed til sommer, fortæller Jens Peder Jeppesen.

Boost i private ture De 114 ture, der vil være i år, er alle offentlige ture, hvor der kan købes billet for mellem 290 og 460 kroner. Derudover bliver der afholdt en række private ture, hvor Øresundsakvariet allerede nu har modtaget en del bestillinger.

- Vi har 10 private safariture booket allerede, og vi kommer nok op på 30-40 stykker i år, hvor firmaer og familier deltager. Det er jo en fantastisk mulighed for os, at vi kan formidle i havnaturen. Det overgår jo alt. Medmindre man snorkler, så kan havet jo primært opleves fra en båd, siger Jens Peder Jeppesen.

Mange typer safari Øresundsakvariet har åbent klokken 10-16 i hverdagene, mens der er åbent i weekenderne til klokken 17. Akvariet har tun,- marsvin,- havfugle,- og snorkelsafari. Safarisæsonen starter i slut juni, hvor der blandt andet kan ses marsvin i Øresund. Tunsafari starter til august og løber frem mod oktober.