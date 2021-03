Se billedserie Humøret har været højt i denne her uge hos Røde Kors' genbrugsbutik i Helsingør, hvor Minna Haldne og de andre frivillige har haft meget travlt. Foto: Christopher Valeur

Populære butikker genåbnede: 'Bedste salg nogensinde'

Adskillige butikker genåbnede i mandags, og blandt dem var genbrugsbutikkerne. Her havde flere af dem en rigtig god genåbningsuge.

Helsingør - 06. marts 2021 kl. 08:01 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I mandags måtte en række af landets butikker genåbne, efter at have været lukket ned i de sidste par måneder på grund af coronavirus. Særligt genbrugsbutikkernes genåbning havde mange set frem til, og der var da også travlhed at spore i Helsingørs genbrugsbutikker, da de tidligere på ugen genåbnede.

De travleste tre timer Røde Kors' genbrugsbutik åbnede i mandags klokken 11, og da butikken lukkede tre timer efter, kunne de frivillige godt mærke, at de havde haft en travl dag.

- Det var det bedste salg, som vi nogensinde har haft i løbet af tre timer. Det var så sjovt i mandags. Vi har ændret tingene i udstillingsvinduerne løbende de sidste par måneder, så der kom rigtig mange ind og spurgte, om vi stadig havde de ting, som de havde set i vinduerne flere måneder tilbage, siger butiksansvarlig i Røde Kors i Helsingør. Minna Haldne,

Stod i kø foran butikken I løbet af ugen har genbrugsbutikken haft travlt, hvor særligt mandag var vild. Dette er på trods af, at mange af butikkens kunder normalt er svenskere, og dem er der ikke mange af i byens gader i disse dage. Endvidere valgte man ikke at holde genåbningstilbud, da man frygtede, at det ville føre til, at kunderne ville stimle for meget sammen.

- I mandags havde vi op mod 200 kunder, hvor vi normalt har 80-90 kunder på en dag. Vi må højst have 4 kunder i butikken ad gangen, og i mandags var vi nødt til at have en frivillig i døren, som talte, at der ikke kom for mange ind. Kunderne har været rigtig glade og været gode til at respektere afstandskravene, siger Minna Haldne.

Stor travlhed Også Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Helsingør har haft en god uge. Her genåbnede man i tirsdags, hvor butikken, efter de nye restriktioner, højst må have tre kunder i butikken ad gangen. Der er derfor også her typisk kø foran butikken, der har haft en rigtig velbesøgt uge.

- Det er gået som smurt. Vi har solgt meget mere end normalt, og der har været flere kunder end normalt. Det går så godt, at vi har fået så travlt, at vi søger flere frivillige, siger Lone Hansen, der står i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Helsingør.

Vil af med vintertingene Lone Hansen og hendes kollegaer har valgt at genåbne med 50 procent tilbud på alle varer, da de fortsat har modtaget tøj fra borgere i nedlukningsperioden. Tøj, der altså nu fylder deres lager op.

- Vi vil gerne af med alle vintertingene, så vi kan få sat vores forårsting frem. Vi har et lager, der er godt fyldt op for tiden, siger Lone Hansen.