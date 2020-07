Populære Sommerdahl er tilbage i Helsingør

Dan og Marianne er flyttet fra hinanden, men fortsætter alligevel samarbejdet på politistationen. Dans bedste ven og makker, Flemming Torp, står akut og mangler et sted at bo og flytter derfor ind i Mariannes anneks, hvilket kun skaber yderligere spændinger mellem trekløveret.

Skuespiller Peter Mygind er meget begejstret for alle de nye skuespillere, han skal spille sammen med, og han har set frem til at komme i gang med optagelserne:

Glad for Helsingør

- Jeg har glædet mig helt vildt. Vores hovedforfatter, Lolita, har haft tid til at pudse og finskrive anden sæson, og Carsten Myllerup, vores instruktør, har haft tid til at finde de bedste skuespillere, som skal spille med i den nye sæson, fortæller Peter Mygind, der også er begejstret for at vende tilbage til Helsingør.