Populær skole ramt af coronaudbrud: Klub lukket ned

I Helsingør Kommune er antallet af smittede med corona støt stigende, og virussen har nu også ramt klubben Bølgen, der er tilknyttet Hellebækskolen. Her fik flere medarbejdere den kedelige besked søndag, at de var blevet testet positive for coronavirus. Det betød, at Hellebækskolen med det samme reagerede for at inddæmme smittespredningen.

- I søndags blev vi orienteret om, at en medarbejder var blevet testet positiv for corona. Så vi gik i gang med vores arbejde, og sørgede for, at alle blev testet. I søndags besluttede vi også, at lukke klubben ned for at være på den sikre side, siger skoleder på Hellebækskolen, Thomas Horn.