Inden coronaen ramte Danmark arrangerede Jakob Amsgaard flere træningsgåture. Allerede ved den første træning tilbage omkring nytår 2018 gik flere hundrede med på den 10 kilometer lange rute fra Bella Center Metrostation til Forum i København. Foto: Trine Lønbro Nielsen /Arkiv

Populær gåtur kæmper mod coronaens forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet skal hæves markant, hvis Jakob Amsgaards gåtur fra København til Helsingør skal kunne gennemføres. Alternativt må den udskydes. Igen.

Helsingør - 10. april 2021 kl. 08:34 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

I 2019 fik Jakob Amsgaard et fællesskab til at spire. Samlingspunktet var en gåtur fra København til Helsingør med en række træningsture i månederne op til målet - den 45 kilometer lange tur, der gik fra Christiansborgs Slotsplads til Kulturværftet. Hundredvis af mennesker mødtes og gik i samlet flok - først ti kilometer, senere 15 og snart 20, inden der den 1. juni samme år snoede sig en slange af mennesker op langs kysten. Arrangementet var et hit, deltagerne roste initiativet, og datoen for næste års tur var snart fastsat. Succesen skulle gentages 16. maj 2020, men så kom coronapandemien. Samfundet lukkede ned, gåturen blev udskudt - først et par måneder og senere et helt år - og Jakob Amsgaard måtte finde på nye måder at holde netværket i live.

- Vi arrangerede en række challenges online, og jeg synes faktisk, at folk var rigtig gode til at dele fotos og oplevelser fra deres ture. Generelt har folk taget det rigtig pænt, at vi ikke har kunnet gennemføre turen langs kysten i 2020. De forstår godt hvorfor, det har måttet være sådan, forklarer Jakob Amsgaard.

Interessen vokser Det var i 2018, at fællesskabet opstod. Jakob Amsgaard havde oprettet en facebookbegivenhed i august med det formål, at hans venner nemt kunne deltage og følge med i planlægningen af en vandretur fra København til hans gamle hjemby Helsingør. Vennerne trykkede deltager, det samme gjorde vennernes venner, og snart spredte gåturen sig som ringe i vandet, og flere tusinde fulgte eventet allerede efter få dage.

- Det er lidt skørt at tænke på, at vi kun nåede den ene gåtur for snart to år siden, men jeg håber og tror, at opbakningen stadig vil være der efter corona. Man kunne forestille sig, at nogle måske ville være trætte af at gå, fordi det er det eneste, man har kunnet længe, men på den anden side så er der også mange flere, der under corona har gået de længere ture, som Amarminoen for eksempel, lyder det i dag fra Jakob Amsgaard.

En ekspertgruppe I år er gåturen planlagt til Grundlovsdag den 5. juni, men om det bliver en mulighed set i coronaens lys, tør Jakob Amsgaard ikke at spå om.

- Det er stadig ret usikkert, om vi kan få lov at gå den 5. juni. Det afhænger af forsamlingsforbuddet. Det skal jo hæves en del, for at det er muligt for os at gennemføre, fortæller han og tilføjer, at en ekspertgruppe netop nu arbejder på at give de store events og festivaler en klar udmelding i midten af april.

- Vi følger med og håber, det kan lade sig gøre med en fælles gåtur den 5. juni. Vi kigger i øjeblikket til Copenhagen Marathon, og ser hvad de gør. Det skal nemlig afholdes i maj, så ikke så lang tid før turen, lyder det.

Alternativet er 2022 Jakob Amsgaard lægger ikke skjul på, at bliver forsamlingsforbuddet ikke hævet markant, så må gåturen udskydes, og fremfor at rykke den nogle måneder, som han i første omgang gjorde i 2020, så vil han rykke den til næste år.

- Vi risikerer, at der kommer en tredje bølge, og vi så igen må rykke det hele, og det er jo ikke bare sådan lige at gøre, så derfor udskyder vi det et helt år, hvis vi kommer der til. Men så har folk i det mindste noget at se frem til, fortæller han og tilføjer, at det for ham er vigtigt, at eventet er inkluderende frem for ekskluderende, og derfor ønsker han ikke at sætte en deltagerbegrænsning på arrangementet.

- Det vil gå imod hele grundtanken bag turen.

I stedet har han undersøgt muligheden for at sende folk afsted i mindre hold, for på den måde at kunne omgå et eventuelt forsamlingsforbud. Ifølge Jakob Amsgaard har det vist sig ikke at være en mulighed, fordi forsamlingsforbuddet gælder for hele eventet. Han vil i stedet skulle oprette mange forskellige events, for at dét kan være en løsning.

- Det vil ikke kunne lade sig gøre rent planlægningsmæssigt - så kan vi ikke gå den 5. juni, må vi vente til næste år, men jeg lover, at der bliver en næste gåtur, siger han fortrøstningsfuldt.