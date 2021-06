Populær donut-kæde flytter ind: Se hvor her

Se billedserie Öznur Ünsün og hendes søskende har nydt stor succes på Rønnebær Allé, men nu tages succes videre i nye rammer på Kongevejen. Foto: Pressefoto

Fremadstormende DonutLab rykker tættere på centrum, når de fra den 1. juli flytter ind i Michaels Cyklers gamle lokaler. Den nye placering giver muligheden for en række nye tiltag.

02. juni 2021

Siden sommer sidste år har det på Rønnebær Allé været muligt at købe lækre donuts med opfindsomme toppings som drømmekage, hindbærsnitte og Kinder Bueno. Fra den 1. juli bliver det dog ikke en mulighed, men frygt ej. For DonutLab, der har ligget på Rønnebær Allé siden sidste sommer, flytter bare tættere på centrum, og vil fremover kunne findes på Kongevejen 17, hvor den ikoniske cykelbutik, Michaels Cykler, tidligere har været at finde.

- Vi ville gerne længere ned mod centrum, men vi kom ikke helt ned, for vi havde et ønske om, der skulle være nok parkeringspladser tæt på til vores kunder, da der er mange der bestiller take away fra os. Derfor tog vi en mellemvej, fortæller medindehaver af kæden, Öznur Ünsün.

Kiggede på Stengade I løbet af de seneste måneder har Öznur Ünsün og hendes søskende, som hun har kæden med, forhørt sig hos sine kunder for at høre, hvad der var vigtigt for dem, når de skulle have donuts og bubble tea fra DonutLab. Her kom der et entydigt svar, hvilket fik søskendeflokken til at kigge mod andre steder end centrum. Steder, hvor det var nemmere at komme til og fra med bil.

- Vi har egentlig kigget på de store gader, blandt andet Stjernegade og Stengade, men vi har flest take away kunder. Mange af dem er børnefamilier, og jeg ved hvor besværligt det kan være at skulle gå gennem byen med børnene for at hente donuts, fortæller Öznur Ünsün.

Større produktion Det har dog ikke kun været lokationen og parkeringsfaciliteterne, der har fyldt i overvejelserne inden underskriften på det nye lejemål. Nostalgien og muligheden for større produktion fyldte også.

- Alle kender Michaels Cykler, og det er et nostalgisk sted for mange, og jeg var der også selv i min barndom, men det er uden tvivl lokalerne, der tiltaler os mest. Det er store, dejlige lokaler, hvor vi får mulighed for et større produktionssted, ligesom der er en mega hyggelig baggård, som man vil kunne sidde i, fortæller Öznur Ünsün.

Klager på Facebook DonutLab annoncerede flytningen på deres Facebook-side for nylig, men her var der overraskende mange, der faktisk kritiserede parkeringsmulighederne ved den nye butik. Det har fået indehaverne til at agere hurtigt.

- Der er parkeringspladser, men vi kan se, hvad de mener. Vi har derfor skrevet til Helsingør Kommune for at høre, om de kan hjælpe os med korttidsparkeringspladser. De har reageret hurtigt, og de har taget det seriøst. Jeg håber, at parkeringspladserne vil kunne blive placeret foran butikken, siger Öznur Ünsün.

Lav-selv donuts Uanset antallet af parkeringspladser vil besøgende hos DonutLab kunne se frem til mange nye tiltag, når kæden er flyttet til de nye rammer.

- Vi har nogle nye idéer, som vi ønsker at udfolde. Det indebærer blandt andet børnefødselsdage og lav-selv donuts, som vi håber vi kan lave, når coronarestriktioner er blevet pakket længere væk, men der er rigtig mange ting, som vi gerne vil lave, fortæller Öznur Ünsün.

Donut-kæden håber endvidere på, at der i fremtiden vil være endnu flere kunder, der vælger at blive i butikken og hygge i de lokaler på Kongevejen 17, som de altså flytter ind i fra den 1. juli.