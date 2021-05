Populær busrute blev akut omlagt: Nu er der nyt

Det kom ud af det blå for mange passagerer, at buslinjerne 802 og 840 ikke stoppede ved hverken Kristinehøjvej/Abildsgårdsvej og Olaf Rudes Vej tirsdag og onsdag. Din Offentlige Transport, DOT, havde meldt det ud på deres hjemmeside forholdsvis sent, hvilket gjorde, at flere passagerer ikke var klar over, at ruten var blevet omlagt.

Det er nu kommet frem, at ruten blev akut omlagt, da der var privat vejarbejde foran et hus, som ikke var blevet anmeldt. Der stod på DOT's hjemmeside forleden, at der ikke var tidshorisont på, hvornår linjerne kunne køre deres normale ruter igen. Det er ofte tilfældet, når der kommer akutte ændringer, men Frederiksborg Amts Avis kan nu afsløre, at buslinjerne igen kører normalt. Det har været tilfældet siden klokken to i går eftermiddag. Derfor endte busruten med at have været omlagt i halvandet døgn.