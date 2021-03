Se billedserie Det er de samme medarbejdere som på Rumbles, som man kan møde, når man bestiller hos Bøff Burgerbar. Bestyrer Mike Jørdorf har været i kæden i en årrække. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Populær burgerkæde skifter navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær burgerkæde skifter navn

Den populære burgerkæde Rumbles, der blandt andet ligger på Stjernegade, skifter navn til Bøff Burgerbar. ’Vi vil fortælle, at vi er danske’, fortæller indehaveren.

Helsingør - 19. marts 2021 kl. 05:11 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Siden Rumbles åbnede dørene op på Stjernegade i december 2017, har den vokset i de lokales bevidsthed som stedet, hvor man kan hente burger og pomfritter til fornuftige priser. Konceptet med take-away til god pris fortsætter, men fremover vil det blive under et andet navn. Rumbles har nemlig skiftet navn til Bøff Burgerbar.

Drama i kulissen Navneskiftet skyldes blandt andet, at Rumbles har haft nogle dramatiske år. I 2019 måtte stifteren af kæden og daværende ejer, Emil Wiegand-Hansen, erklære selskabet bag for konkurs. Inden da havde medejer, Michael Slass, trukket sig. Frem fra asken dukkede Søren Larsen op med sit firma Great Food and Drinks ApS, der købte kæden af kurator, så han nu ejer 100 procent af burgerkæden. Inden da havde han indgået i et partnerskab med de to tidligere ejer, hvor han havde fået 10 procent af selskabet.

- Hele idéen med at skifte navn skyldes, at det tidligere koncept var med nogle andre. Konceptet var ikke min idé. Jeg har gerne villet bygge mit eget, og nu kan jeg se en vej, der passer til den vision, som vi har for kæden. Vi vil levere kvalitets-take away til en god pris, hvor der bruges gode råvarer og dansk kød. Vi skal være mere jordnære og møde vores kunder lokalt, så vi bliver mere lokalt forankret. Vi er rigtig glade i Helsingør, hvor vi også har en bod på Værftets Madmarked, fortæller indehaver af Bøff Burgerbar, Søren Larsen.

Rigmor er ny burger Det mere jordnære udtryk kan også ses på navnene på burgerne. Et burgernavn som »Rumble in the jungle« er blevet afløst af mere dansklydende navne i form af Holger, Rigmor og Ejner, ligesom der er kommet en ny cheeseburger på menuen.

- Vi vil fortælle, at vi er dansk, fremfor det amerikanske, som vi ofte ser på markedet. Vi er en burgerkæde fra Danmark og det vil vi også fortælle i vores indretning af lokalet, fortæller Søren Larsen.

Transformationen er i gang Forbipasserende på Stjernegade har formentlig set, at det gamle Rumbles skilt er blevet fjernet fra facaden og erstattet med et Bøff skilt. For nu er hjemmesiden dog stadig rumblesburger.com, men det ændrer sig inden længe.

- Burgerbaren i Helsingør var den første, der fik et nyt skilt, og så bliver de andre ændret i den nærmeste fremtid, for vi kan ikke skifte alle på samme tid. Det er en transformation, så det hele er ikke helt på plads endnu, men vi har vores hjemmeside, bøffburgerbar.dk, klar, og når alle burgerbarerne har skiftet over den 1. april, kører vi fuldstændig på det nye navn, siger Søren Larsen.

Vil forfine konceptet Der er store planer i fremtiden for Bøff Burgerbar, men for nu handler det for kæden om, at have fokus på de nuværende burgerbarer, der foruden Helsingør, også ligger i Sydhavn, Hillerød og Valby.

- Vi vil forfine konceptet, før vi gør os klar til at skalere op. Det kommer vi nok til at bruge 1-2 år på, før vi synes, at vi er klar til nye steder. Vi tror på sigt, at det er muligt med et franchiseprojekt, så folk kan være med på vores spændende rejse, siger Søren Larsen.