Pop up-galleri i bycentret

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn har fået mulighed for at leje et stort butikslokale i Helsingør Bycenter, på 1.sal ved rulletrappen, i 2-3 måneder. Her vil der blive indrettet galleri og foreningens medlemmer vil udstille deres kunst og kunsthåndværk i to perioder. Første periode er fra den 7. oktober 2020 til den 1. november 2020. Der er fernisering den 7. oktober 2020 fra kl. 16.00-19.00, hvor foreningen vil være vært ved en lille forfriskning m.m. Anden periode er fra den 3. november 2020 til den 29. november 2020. I første periode udstiller: Mette Damving, Hans Kilian, Marianne Kokholm, Søs Frederichsen, Thomas Krüger, Lene Krüger, Vibeke Molberg, Lene Lemaitre og Kenneth Nilsson. Som sagt er der fernisering den 7. oktober 2020 og alle er varmt velkomne.