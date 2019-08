Børne- og ungdomskoret Gospellights startede i 2013 og blev hurtigt en succes. Foto: Pressefoto

Pop og gospel for både børn og voksne

Helsingør - 07. august 2019 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart fyldes Mørdrup Kirke i Espergærde igen af svingende pop- og gospelmusik for mandag stater både voksenkoret Open Vocies og børne- og ungdomskoret Gospellights op igen efter ferien.

Open Voices slår nemlig dørene op til endnu en sæson med åben korsang, som navnet antyder. Det er ikke et kor som alle andre. Som deltager er man nemlig ikke medlem af koret, men betaler blot for en aften ad gangen ved indgangen. Man kommer således og synger, når det passer ind i ens program. Der er dog alligevel tale om et sammentømret kor, da rigtig mange prioriterer at komme hver gang.

- Jeg er stadig imponeret over det store fremmøde og engagement i koret, som virkelig har opnået en utrolig flot klang på de to år, koret har eksisteret, siger korets stifter og leder Anders C. Nielsen, som også er manden bag børne/ungdomskoret Gospellights.

Når den nye sæson starter, er der en væsentlig ændring. Koret har skiftet øveaften, og øver nu hver mandag kl. 18.30 - 20.15 i Mørdrup Kirke.

For at deltage møder man ganske enkelt op i kirken. Herfra vil man blive hjulpet og guidet igennem, så man ved, hvor man skal placere sig. Alle over 18 år kan være med. Repertoiret er en blanding af pop og gospel. Der synges ikke efter noder, da korlederen gennemgår alle stemmerne til sangene ved at synge dem igennem sammen med koret og de enkelte stemmegrupper.

Man kan læse mere info om koret på www.monotono.dk eller kontakte korleder Anders C. Nielsen på anders@monotono.dk eller via Facebook, Open Voices. Korets første prøve efter ferien er mandag 12. august klokken 18.30.

Den populære korsang i Espergærde er virkelig blomstret de sidste år, og det succesfulde børne/ungdomskor Gospellights,starter ny sæson mandag 12. august klokken 16.15. Sæsonstart betyder altid stor tilgang af nye medlemmer, så det er nu, hvis du har et barn i alderen 8-18 år, der synger hele tiden at muligheden for at blive medlem af Gospellights er åben.

I koret arbejdes der i dybden med begreber som klang, vejrtrækning, feeling, groove og udtryk. Repertoiret er moderne gospel bestående af smukke ballader og en del mere rytmisk funky gospel. Der er ingen optagelsesprøve, alle kan være med i koret, og børnene lærer lynhurtigt sangene, som indstuderes i en afslappet, humoristisk og samtidig ambitiøs tone. Gospellights har givet utallige koncerter, som altid vækker stor begejstring hos publikum. Koret har fem år i træk optrådt ved Tivoli gospelfestival, bl.a på Plænen.

Koret øver i kirken hver mandag kl. 16.15 - 18.00. Det er en god idé lige at give korleder Anders C. Nielsen besked via www.monotono.dk