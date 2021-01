Helsingoransk lokalpolitik bliver uden tvivl anderledes, når Jan Ryberg stopper som aktiv politiker. Foto: Allan Nørregaard

Politisk chok: Partileder stopper efter 16 år

Han har tænkt over det et stykke tid, og under byrådsmødet mandag aften tog Jan Ryberg beslutningen.

Helsingør - 30. januar 2021 kl. 03:20 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Mens der blandt andet - i mere end en time - blev talt om en revision af spildevandsplanen på det virtuelle byrådsmøde mandag aften, så traf Lokaldemokraternes byrådsmedlem og stifter Jan Ryberg beslutningen i sit hoved. - Det var min datter Stines fødselsdag. I stedet sad jeg til byrådsmøde, og jeg følte simpelthen ikke længere jeg havde den lyst og energi , som det kræver, at føre endnu en valgkamp, fortæller 60-årige Jan Ryberg om sin beslutning. Udover nok engang ikke at kunne fejre datterens fødselsdag, så spiller det også ind, at han også er blevet bedstefar, og nu har to børnebørn.

