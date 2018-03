I forbindelse med behandlingen af lokalplanen er der indkommet 25 høringssvar og en underskriftsindsamling mod projektet. Blandt andet Danmarks Naturfredningsforening har klaget over, og mener, at byggeriet er alt for voldsomt, og skygger for udsigten til kystskrænten . Her ses en visualisering af den fulde udvidelse set fra Gummistranden. Illustration fra lokalplanforslaget

Politikere sagde ja til ny stor hoteludvidelse

Helsingør - 08. marts 2018 kl. 04:28 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvalgsformand havde gerne set, at man droppede den del af byggeriet, som ligger direkte ud til Gummistranden - men fik ikke flertal. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. For anden gang i en kortere årrække er der blevet sagt ja til, at Strandhotel Marienlyst kan udvidde hotellet med en ny værelsesfløj og blandet andet to yderligere etager ovenpå en bygning ud mod Gummistranden.

For på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget sagde et flertal nemlig ja til et forslag til en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, som muliggør byggeriet af først og fremmeste 55 nye værelser fordelt på en ny bygning, som bliver opført parallelt med den senest indviede værelsesfløj. Derudover muliggør lokalplanen en to etager høj tilbygning af den nuværende to etager høje fløj på landsiden af det nye wellness-center, som ligger ud til Gummistranden. Lokalerne skal anvendes til blandt andet mødelokaler. Endelig giver lokalplanen en mulighed for at udbygge hotellets hovedbygning med »huludfyldning« i 3. og 4. sals højde.

Planen kommer efter, at hotellet så sent som forrige år kunne indvie en ny fløj på landsiden af hotellet med 94 nye værelser.

Med den nye udvidelse vil hotellet nå op på at have 280 værelser fordelt på en sammenhængende hotelbygning.

Unik bystrand

- Jeg stillede på mødet et forslag om at godkende lokalplanen uden tilbygningen til de eksisterende bygninger ud mod stranden, men fik kun støtte fra Enhedslisten. Vi har en af Danmarks flotteste bystrande, og den synes jeg vi skal værne om. Byggeriet skal ikke være for voldsomt, siger udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R).

Kritik af ejerboliger

En af de forhold, som går igen i flere indsigelserne mod lokalplan og kommuneplan er, at lokalplanen åbner op for, at de enkelte værelser kan udstykkes som såkaldte hotellejligheder. Tidligere har også et mindretal i Økonomiudvalget sidste år i den gamle byrådsperiode,stillet forslag om at forbyde udstykning ejerlejligheder i komplekset for netop at sikre, at der blev tale om hoteldrift - også på længere sigt.

I den nye lokalplan er der imidlertid åbnet op for, at lejlighederne kan udstykkes som hotellejligheder.

- Det vigtige for mig er, at værelserne indgår i hotellets drift, og det er jo det de skal bruges til, siger Christian Holm Donatzky.

Arbejder på projektsalg

Faktisk peger det meste på, at lejlighederne rent faktisk vil blive udstykket. For investerings og formueforvaltningsselskabet Artha Kapitalforvaltning, der ejer 49 procent af Strand- og Badehotel Marienlyst, skriver nemlig på dets hjemmeside, at:

»Selskabet(Artha Marienlyst A/S red.) har erhvervet 49,9% af Strand- & Badehotel Marienlyst. I investeringen er også en byggeret til 50 ferielejligheder, som opføres og søges solgt som projektsalg. Hotellet forventes solgt til en investor indenfor en 3-5 årig periode«

Lokalplanen og kommuneplantillægget bliver også behandlet på næste møde i Økonomiudvalget, og skal endeligt godkendes af Byrådet.

