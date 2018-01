Politiker dropper iPhone på grund af overvågning

- Jeg bad en IT-kyndig medarbejder i mit firma installere de krævede programmer, og blev frarådet at installere et mobil device management-system. Han forklarede mig, at det registrerede nærmest alt, hvad jeg lavede på nettet, og hvor jeg befandt mig, siger Ryberg, der er selvstændig erhvervsdrivende.

Professor Peter Lauritsen, Institut for Kommunikation og Kultur - Informationsvidenskab på Aarhus Universitet, er ekspert i overvågningens konsekvenser, og han vurderer, at en frygt for overvågning blandt politikere er problematisk,

- Netop en gruppe som politikere kan man sige har et særligt behov for at tænke højt og frit uden at skulle rette ind, og at frygte for overvågning, siger professoren. Han understreger i den forbindelse, at han ikke har kendskab til den konkrete sag.