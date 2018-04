Politiets teori: Falsk anmeldelse skyld i stor aktion

Der var muligvis tale om en falsk anmeldelse, da en person ringede og fortalte, at en af eleverne på HF & VUC Nordsjælland i Helsingør skulle bære en pistol inde på skolen. Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Specialstyrken, politifolk, ambulancefolk, læger og krisepsykologer var til stede, da politiet efterforskede sagen.

Hunde løb og snusede for at finde det våben, som en endnu ukendt anmelder hævede, at en af skolens elever bar rundt på.

Under aktionen blev tre elever med samme navn anholdt og afhørt, og intet tyder på, at de skulle være indblandet i truslen eller have taget våben med i skole.

De er derfor alle igen blevet løsladt. Aktionen varede tre timer, og da politiet igen forlod adressen, var ingen våben blevet fundet på skolens område.