Politiet var ude med lasermåleren

Onsdag omkring klokken 13 var Nordsjællands Politi til stede med lasermåleren i Helsingør ved Kronborg Ladegårds Vej, og her blev fire køretøjer standset, og førerne præsenteret for en bøde for at have kørt for hurtigt. Derudover blev en bilist sigtet for ikke at benytte sikkerhedssele, oplyser Nordsjællands Politi.