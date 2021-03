Politiet stoppede cyklist: Du gætter aldrig hvor hun cyklede

Klokken 10.01 indløb der to af hinanden uafhængige anmeldelser om, at en kvindelig cyklist cyklede i nødsporet på Helsingmotorvejen i sydgående retning. En patrulje blev sendt til stedet, hvor det lykkedes at få kontakt til cyklisten, der blev vejledt om, at hun ikke skulle cykle på motorvejen, hvorefter hun blev peget i retning af en cykelsti.