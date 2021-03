Politiet rykkede ud to gange: Fakta-ansatte blev chikaneret af unge

Snakken havde dog ikke den ønskede effekt, for de to indfandt sig igen i butikken omkring klokken 17, hvor de prøvede at fremprovokere en reaktion fra personalet, hvorefter de var blevet bortvist fra butikken igen. Dette fik de to til anmelde vagten for at have været for hårdhændet, men den tilkaldte patrulje fik set butikkens videoovervågning, og her kunne det konstateres, at dette ikke var tilfældet.