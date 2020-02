Politiet rykkede ud til ulovligt bryllups-fyrværkeri

Klokken 12.39 søndag blev det anmeldt, at der blev affyret en del fyrværkeri og kanonslag på Nordvej i Helsingør. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor det kunne konstateres, at der lå rester af affyret fyrværkeri, men at affyringen var afsluttet ved politiets ankomst.