Royal Cut i Helsingør var et af de steder, hvor mundbindsbanden havde held med at stjæle en telefon.

Politiet på bar bund: Ingen mistænkte i sag om mundbindsbande

Den mundbindsbande, der i midten af oktober stjal adskillige telefoner fra lokale forretninger, er fortsat på fri fod. Det er på trods af, at politiet har modtaget vidneforklaringer samt videoovervågning.

Helsingør - 03. november 2020 kl. 04:32 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

To østeuropæiske mænd i ført mundbind var den 9., 10. og 11. oktober på besøg hos adskillige forretninger i Nordsjælland, heriblandt Helsingør, Hornbæk og Hillerød. Besøgene var dog kortvarige, eftersom mundbindsbanden havde lagt en snedig plan. De kom ind som almindelige kunder for at bestille noget fra butikkerne. Undervejs ville den ene gerningsmand tage et bykort eller andet slags papir frem, lægge den på disken og stille en række spørgsmål. Den ansatte ville derfor blive uopmærksom i et kort øjeblik, hvorefter den anden gerningsmand kunne stjæle forretningen telefon, som ofte lå under kortet på disken.

Tyveri i hos frisør En af de forretninger, hvor tyvene havde været på spil var frisørsalonen, Royal Cut i Helsingør, hvor de havde held med at stjæle en mobiltelefon. Indehaver Yusuf Youssef mærkede hurtigt, at gerningsmændene ikke havde rent mel i posen.

- Den ene mand tog et kort over Helsingør frem og lagde på disken. Han blev ved med at spørge, hvor min forretning lå. Jeg skrev adressen på kortet, hvorefter de gik igen. Efter 5-6 minutter lagde jeg mærke til, at min telefon var væk. Mens min opmærksomhed var på at snakke med den ene mand, havde den anden taget sin hånd under kortet og stjålet min telefon, siger han.

Videoovervågning Yusuf Youssef har videoovervågning i sin forretning. Mundbindsbanden er derfor blevet filmet, hvorfor han nemt kan give beskrivelse af gerningsmændene.

- Den ene er lidt højere end den anden. 180-190 cm høj. Han var i slut 20'erne, havde pels på hætten, Hugo Boss kasket, lang jakke, grå Adidas sportssko og stubbeskæg. Den anden var cirka 175 cm og havde en skønhedsplet på panden over venstre øje. Han var også klædt i mørkt tøj. De havde begge mundbind på, fortæller han.

Ingen mistænkte På trods af vidneforklaringer og videoovervågning er det dog ikke lykkedes Nordsjællands Politi at finde gerningsmændene.

- Vi har stadig ingen mistænkte i sagerne om tricktyverier, fortæller kommunikationsrådgiver hos Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, i et skriftligt svar.

På sociale medier har der floreret rygter om, at politiet arbejder med en tese om, at gerningsmændene er flygtet ud af landet. Det ønsker Nordsjællands Politi dog ikke at melde noget ud omkring.

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, skriver Henriette Døssing yderligere.

