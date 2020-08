Den grønne Audi med tre personer blev ramt med høj kraft bagfra på Helsingørsvej. Foto: Steffen Slot

Politiet melder ud: Der er styr på opklaring af »mystisk« og voldsom færdselsulykke

Helsingør - 18. august 2020 kl. 03:39 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vicepolitiinspektør Jan Hedager, Nordsjællands Politi, understreger, at alle ofrene i alvorlig færdselssag vil blive afhørt og få udleveret nummerpladeoplysninger. Som afdækket i tre tidligere artikler i Frederiksborg Amts Avis, så har mange - også ofrene - undret sig over, hvorfor Nordsjællands Politi har oplyst så lidt om, hvad der skete ved en færdselsulykke forrige lørdag aften på Helsingørvej i Kvistgård i nærheden af Hornbækvej.

Således blev der intet fortalt om ulykken til offentligheden eller Frederiksborg Amts Avis samme weekend. Heller ikke mandag, da medarbejderne i Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling mødte på arbejde kom der noget ud om sagen.

Først da avisen i starten af ugen begyndte at spørge til sagen på baggrund af en totalskadet Audi i vejkanten kom der - sparsomme informationer - frem i sagen. Onsdag kunne kommunikationsafdelingen oplyse, at uheldet var registeret som »færdsel i øvrigt« som kode i politiets system. Det eneste, som grundlæggende kunne aflæses af rapporten på dette tidspunkt var, at en 21-årig bilist havde kørt ind i forankørende Audi ført af en 25-årig mand med to kvindelige passagerer på 27 og 48 år. Audien, som var blevet skubbet over i den modsatte vejbane, havde også ramt en tredje - og ikke nærmere omtalt - bil. Senere har avisen kunne oplyse, at de to kvindelige passager i Audien blev kørt med ambulance til hospitalsbehandling for hoftebrud, hovedskader og brud på knogler. Og i avisen mandag kunne føreren af den tredje bil, Sanella Jepsen, fortælle, at hun og hendes tre børn på 1, 4 og 6 blev kørt med ambulance til Hillerød Hospital for at blive tilset og røntgenfotograferet.

Samtidig kunne Sanella Jepsen fortælle, at hun undrede sig over, at hverken hun eller forsikringsselskabet havde fået svar på en forespørgsel om nummerpladen på den mands bil, som forårsagede ulykken, hvilket er nødvendigt for en afklaring på forsikringsspørgsmålet.

Skal snart vurderes Nu har lederen af vagtcentralen hos Nordsjællands Politi, vicepolitiinspektør Jan Hedager, gået gennem sagen efter, at avisen har bedt om en kommentar til forløbet.

Han bekræfter, at sagen i første omgang var registreret som »færdsel i øvrigt«. Men sagen er nu ændret til sagskoden »færdsel med betydelig materiel skade og personskade«

- Det er normalt, at man opretter sagen som »færdsel i øvrigt«, og man siden ændrer kategorien, når man ved mere, og skriver på rapporten. Og jeg kan se, at der er skrevet på rapporten så sent som i går. Der er umiddelbart ikke noget usædvanligt i det, siger Jan Hedager.

I forhold til selve episoden oplyser han, at der ikke er registreret noget om, at den 21-årige - som nævnt af andre kilder - skulle have forsøgt at flygte.

- Han skulle have været rolig, og er blevet afhørt, fortæller han.

Er han sigtet?

- Han er blevet afhørt med en sigtets rettigheder, og en sigtelse vil først komme, når sagen har været til juridisk bedømmelse hos anklagemyndigheden, og det kommer den så snart, at den er færdigefterforsket, hvilket politiinspektøren vurderer sker indenfor en overkommelig tid. Han kan også se på rapporten, at de fleste involverede er blevet afhørt, og kun få mangler at blive hørt.,

I forhold til den manglende udlevering af nummerpladeoplysninger til ofrene i ulykken, så siger Jan Hedager;

- Der kan være flere forklaringer på, at de ikke er udleveret endnu. Men forsikringsselskaberne får naturligvis aktindsigt i den fulde rapport, når den er klar, men der kan i nogle tilfælde godt gå cirka en måned. Men de får selvfølgelig oplysningerne, understreger han.

På kant med retningslinjer Men hvorfor hører offentligheden og offentlighedens primære kilder til information om politiets arbejde intet om ulykken fra Nordsjællands Politis side? Spørgsmålet er særlig interessant i forhold til, at det fremgår ganske tydeligt af »Rigspolitiets overordnede retningslinjer for poltiets eksterne kommunikation«, at politiet i relevant omfang bør inddrage hændelser, som har skabt opmærksomhed i offentligheden s«om trafikuheld og større brande«.

- Jeg kan ikke sige præcis, hvad der er sket på den pågældende dag på vagtcentralen, men når der står som »færdsel i øvrigt« kan sagen godt drukne blandt mange andre mindre færdselssager, siger han.

Fakta er i denne sag, at Frederiksborg Amts Avis på det faste møde telfonmødesøndag klokken 9 med vagtchefen, hvor Helsingør Dagblad også deltager, ikke blev oplyst om ulykken. Heller ikke mandag, hvor kommunikationsafdelingen står for formidlingen af oplysninger, kom noget frem.

- Skulle den så være blevet oplyst af kommunikationsafdelingen mandag? Nu kender jeg ikke de nøjagtige retningslinjer, og jeg ved ikke, hvorvidt der var mange andre sager den dag. Det er nok svært at sige, siger han.

