Politiet massivt tilstede ved indkøbscenter: Hospital anmelder knivstik

Nordsjællands Politi er tidligt tirsdag eftermiddag massivt tilstede på Nørrevej i Snekkersten. Her har de afspærret et større område ved indkørslen til Borupgårdcentret lige nær Comwell Borupgaard, der blandt andet betyder at dele af Nørrevej er afspærret.

Ifølge Nordsjællands Politis presseafdeling er de ude at efterforske en anmeldelse om overfald, og oplyser til sn.dk, at de ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Opdateret 14.28: Nordsjællands Politi skriver i et opslag på Twitter, at der der indgik en anmeldelse klokken 11.40 fra et hospital om, at en 46-årig mand fra Snekkersten var blevet bragt til behandling for knivlæsioner. Den seneste melding om mandens tilstand er, at han er stabil, skriver de på Twitter.