Under krigen brugte de tysker soldater ofte maskingeværet af typen MP40. Et af dem er nu fisket op ad Gurre Sø. Foto: Henrik Irgens

Politiet måtte tilkaldes: Magnetfiskere gjorde vildt fund i populær sø

En gruppe magnetfiskere gjorde en række fascinerende fund, da de fredag eftermiddag fiskede i Gurre Sø. Her fandt de blandt andet et tysk maskingevær fra Anden Verdenskrig.

Tysk maskinpistol

Fredag eftermiddag kunne politiet dog klare opgaven selv, da en gruppe magnetfiskere havde fundet spændende genstande fra Anden Verdenskrig i Gurre Sø. Her havde magnetfiskerne fundet patroner af typen 7.92 x 57, en signalpistol og en tysk MP40 maskinpistol. Det er ikke tilladt at beholde tingene uden tilladelse, hvorfor politiet tog tingene med sig. Våbenene vil blive sendt til Rigspolitiets Nationalt Kriminalteknisk Center, NKC, hvor det vil blive undersøgt, hvorvidt våbnene har været fra en tidligere kriminalsag. Derudover vil NKC kigge på om våbnene har en historisk værdi, for så vil genstandene ryge videre til et museum. Ammunitionen vil til gengæld blive kørt til destruktion lokalt.