Politiet måtte lukke nattefest med bare en deltager

Der skal muligvis to til tango, men der er ikke noget til hinder for, at man kan have en fest i sit eget gode selskab.

Det beviste en 42-årig mand fra Espergærde natten til søndag og søndag morgen, hvor han hørte så høj musik i sin bolig på Hovvej, at en beboer i området kontaktede politiet for at få hjælp til at lukke det, der lød som en kæmpe fest.