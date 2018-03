Politiet måtte hente aggressiv hotel-gæst

En af 38-årig mand fra Hillerød blev fredag aften så beruset på Hotel Marienlyst i Helsingør, at hotellets vagter forsøgte at bortvise manden, der ellers var gæst på hotellet. Den 38-årige tog dog ikke afvisningen særlig godt og begyndte at opføre sig aggressivt over for vagterne, der herefter tilkaldte politiet. Lidt i midnat hentede politiet den 38-årige, der overnattede på politistationen.