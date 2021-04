Natten til søndag klokken 00.14 rykkede politiet igen ud til Oldenvej 17 i Kvistgaard, hvor man natten forinden lukkede to vandpibecaféer. Her kunne betjente konstatere, at den ene af de to vandpibecaféer igen var åben. Foto: Lars Ramlow

Artiklen: Politiet lukker café for anden gang på to dage: 10 mænd sigtet

Natten til søndag klokken 00.14 rykkede politiet igen ud til Oldenvej 17 i Kvistgaard, hvor man natten forinden lukkede to vandpibecaféer i et erhvervsområde og sigtede 31 personer for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Her kunne betjente konstatere, at den ene af de to vandpibecaféer igen var åben, og man endte derfor med at sigte omkring 10 mænd i alderen fra 23 til 42 fra Helsingør for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.