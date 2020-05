Politiet lugtede hash

Lidt efter midnat natten til søndag observerede en patrulje en parkeret bil på en p-plads ved Agnetevej i Snekkersten. Da betjentene henvender sig til de to mænd i bilen, lugter bilen og de to mænd af hash, hvilket fører til en undersøgelse af bilen og de to. Det resulterede i konfiskation af en joint og en lille klump hash. De to mænd er henholdsvis 25 og 23 år og begge fra Helsingør.