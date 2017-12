Politiet ledte forgæves efter indbrudstyv

Manchetknapper, loge-mærker og et herreur. Det var udbyttet for en indbrudstyv, der lørdag klokken 17.25 brød ind på Strandbakken i Espergærde. Tyverialarmen gik ellers, da et stuevindue blev brudt op med et koben. Det betød, at tyven kun overfladisk nåede huset igennem, inden han stak af. Og det gjorde han klogt. Politiet sendte nemlig flere patruljer til adressen for at lede efter tyven. Desværre uden held.