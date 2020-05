Politiet konfiskerede bat

Betjentene i en patruljevogn besluttede lørdag nat af se nærmere på en bil, ført af en 33-årig mand fra Agedrup på Fyn. I bilen finder patruljen et baseball-bat, og da der ikke - på den tid af natten - kan siges at være et anerkendelsesværdigt formål ved at have battet i bilen, kan manden se frem til en sigtelse efter våbenloven - og en konfiskation af battet. Hændelsen skete klokken 3.45 på Borgmester P. Christensensvej i Helsingør.