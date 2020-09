Politiet kaldt til ballade i Stengade

Natten til lørdag klokken 02.16 blev politiet tilkaldt til Stengade i Helsingør. Anmelder fortalte om 10-20 personer i gaden, som skændtes og ødelagde ting. Faktisk frygtede anmelder, at de mange mennesker snart ville begynde at slås. Vagtchefen ved Nordsjællands Politi oplyser, at politiet tog i Stengade, hvor de traf en flok unge mennesker, og en af dem fanft politiet anledning til at tage med sig i detentionen til afrusning. Han blev lørdag morgen løsladt, med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelse. Politiet kunne ikke konstatere, at noget var ødelagt i Stengade.