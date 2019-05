Foto: Allan Nørregaard

Politiet i kæmpe brøler?: Trak den forkerte pige i retten

Helsingør - 07. maj 2019 kl. 11:06 Af Trine Lønbro Nielsen

En 18-årig pige var tirsdag formiddag mødt op i Retten i Helsingør, da hun var tiltalt i den såkaldte Umbrella-sag, hvor omkring tusind unge er tiltalt for at have delt seksuelt krænkende videoer af mindreårige. Sagen var dog knap nok begyndt, da forsvarsadvokaten gjorde opmærksom på, at det dog umuligt kunne være hans klient, der stod bag spredningen af den video, som anklagemyndigheden påstod var sendt fra en facebook-profil, der angiveligt skulle tilhøre den tiltalte.

Af sagens dokumenter fremgik det nemlig, at den tiltalte rigtig nok delte fornavn med den profil, der havde delt videoen, men her stoppede lighederne så også. Ifølge profilen skulle kvinden bag have et helt andet efternavn end den tiltalte, og rapporter fra Facebook afslørede, at profilen var oprettet med en mail, som den 18-årige heller ikke var indehaver af. Sidst men ikke mindst afslørede rapporten endvidere, at videoerne var delt fra en IP-adresse tilhørende TDC, mens den 18-årige selv forklarede, at hun var kunde hos Telia.

Tiltalen mod den 18-årige blev rejst af Anklagemyndigheden den 4. marts. Pigen har aldrig været afhørt i sagen, og den eneste gang hun har været i kontakt med politiet, var da hun sammen med sin forsvarsadvokat modtog sigtelsen på politistationen i Helsingør. Allerede dengang angav hun tydeligt, at de ikke havde fat i den rette gerningsmand, og hun nægtede sig derfor skyldig. Oplysningerne fra forsvarsadvokaten fik dommeren til at spøge, om anklagemyndigheden ønskede at udsætte sagen eller droppe tiltalen. Her valgt anklageren at udskyde den, da oplysningerne var nye for hende.

- Vi må undersøge det her nærmere, bemærkede hun.

Faren til den 18-årige fik dagens sidste ord. Han appellerede til, at politiet og anklagemyndigheden burde være mere påpasselige med at anklage unge mennesker for grove lovovertrædelser, før de havde klare beviser.

- Det er selvfølgelig utroligt synd for de forurettede i de her sager, men det er også rigtig hårdt at være tiltalt, og især hvis man slet ikke har gjort det. Det noget der påvirker en hel familie, afsluttede han.