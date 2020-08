Politiet i aktion: 17-årig truede politiet med pistol

Klokken 02.50 natten til lørdag fik Nordsjællands Politi en melding om, at en 17-årig ung mand var gået amok i sin lejlighed på Strandgade i Helsingør og var i gang med at smadre den.

En patruljes ankomst til stedet fik manden i lejligheden til at trække en pistol inde fra lejligheden og gå frem mod døren.

Det fik patruljen til at trække sig lidt tilbage og kalde på forstærkning, hvor efter der blandt andet kom et indtrængningshold samt mere politi.

Det viste sig dog, at der ikke blev brug for at trænge ind i mandens bolig, da han efter noget tid, hvor der havde været dialog mellem ham og politiet kom stille og roligt ud af lejligheden, hvor efter han blev anholdt uden dramatik.

Pistolen fandt politiet inde i lejligheden og det vurderes, at der er tale om en gaspistol.

Aktionen var afsluttet omkring klokken seks lørdag morgen.

Hvad motivet er til, at den 17-årige gik amok og smadrede sin lejlighed og truede politiet med en pistol, ved politiet for nuværende ikke.

Den 17-årige blev skønne psykisk uligevægtig, og man skønnede, at det var nødvendigt at tvangsindlægge ham på en psykiatrisk afdeling, og derfor vil han heller ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.

Han vil dog blive sigtet for trusler mod politiet.