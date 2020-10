Politiet greb ind: Mundbindsnægtere skabte uro på madmarked

Ifølge en anmeldelse, som indløb klokken 17.42, befandt der sig en gruppe på ni personer, som ikke ville iføre sig mundbind ved madmarkedet på Ny Kronborgvej og ej heller ville forlade stedet. En patrulje kørte dertil, hvor de traf den omtalte gruppe. Patruljen vurderede, at der ikke umiddelbart forelå grundlag for at sigte personerne for noget, men de fik registreret deres generalia, hvorefter de blev bortvist fra stedet.