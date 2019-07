Også ved Bølgen i Ålsgårde har de unge festet igennem. Politiet er nu gået i dialog med de unge for at undgå uro ved vilde udendørsfester. Foto: Allan Nørregaard

Politiet forebygger uroligheder ved Langebro

24. juli 2019

- Det er ikke et nyt fænomen, at de unge mødes på offentlige steder og hygger sig med alkohol og musik. Det har været sådan ligeså længe mobiltelefonen har eksisteret. Det er let lige at skrive rundt til vennerne og aftale at mødes, lyder det fra Brian Stybe Grayston, der er vicepolitiinspektør og centerchef for Forebyggelse og Nærhed ved Nordsjællands politi.

For at undgå uroligheder arbejder Nordsjællands Politi tæt sammen med Helsingør Kommune, og sammen sørger de for at skabe en god dialog med de unge, hvor de kan komme til orde, men hvor de også kan lære, hvornår det eksempelvis er tid til at skrue ned for musikken.

- Det skal siges, at det er en mindretal af de unge, der skaber ballade. De fleste er rigtig søde til tage hensyn, rydde op efter sig og holde lydniveauet nede. Vi oplever, at de fleste unge er imødekommende overfor os efter vi er gået i dialog med dem, fortæller vicepolitiinspektøren.

Udover kommunen arbejder Nordsjællands Politi også tæt sammen med de unges forældre. Politiet har sammen med kommunen inviteret dem til møder, hvor de har givet gode råd til, hvordan de bedst kan hjælpe, og det er der kommet flere fine tiltag ud af.

- Vi har et fantastisk samarbejde med en gruppe forældre, der kigger forbi de unges fester ved eksempelvis Langebro, og hjælper hvis der er problemer, siger Brian Stybe Grayston. Han understreger, at det i hele debatten om de udendørs fester er vigtigt at huske på, at de unge skal have lov til at være unge, og at de ikke må straffes unødigt.

- Vi skal huske på, at de unge ikke er meget anderledes end vi selv var, da vi var unge. De skal have lov til at hygge sig og have det sjovt inde for rimelighedens grænser, afslutter han.

Nordsjællands Politi har i den seneste tid sat massivt ind for at undgå uroligheder ved Langebro.