Politiet efterlyser to mystiske mænd ved hæveautomat

Klokken 10.45 blev to personer set gå frem og tilbage til hæveautomaten ved Nordea. En forbipasserende fattede mistanke til de to, som tilsyneladende hævede penge med flere forskellige hævekort. En politipatrulje kørte til stedet, men de to personer var ikke længere på stedet og det lykkedes heller ikke at finde dem i området.