Politiet efterforsker terrordømtes IT-angreb på bibliotekerne

46 biblioteker har på landsplan været udsat for forsøg på IT-svindel i løbet af den seneste årrække, deriblandt bibliotekerne i Helsingør og Espergærde. Bag kriminaliteten hos flere af bibliotekerne står to terrordømte dansk-somaliske brødre. De har installeret overvågningsudstyr, en såkaldt keylogger, der overvåger alle tryk på bibliotekscomputerens tastatur. Derved kan de kriminelle nemt se, hvilke koder og brugernavne, der bruges til blandt andet NemID.

Kommunikation er vigtig

IT-kriminaliteten er ofte et skridt foran IT-systemerne, og det kan derfor være svært at dæmme op for. Derfor har bibliotekerne i Helsingør øget fokusset på at kommunikere ud, at man skal tage sine forholdsregler, når man bruger de offentlige computere.