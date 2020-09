Politiet efterforsker stadig sag om kriminelt netværk

Af en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har fået, fremgår det som nævnt, at den 44-årige mand formodes at have tilknytning til et kriminelt netværk, hvilket typisk er argumentet for at afholde møder for dobbelt lukkede døre.