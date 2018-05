Politiet beslaglagde ulovligt luftgevær

Mandag klokken 15.25 beslaglagde Nordsjællands Politi et luftgevær fra en 52-årig mand på Nordhavnsvej i Helsingør. Her opholdt manden sig i en bil, som han i øjeblikket bor i. Luftgeværet var et 5,5 millimeter, og manden var ikke klar over, at denne type for år tilbage er blevet gjort ulovlige.