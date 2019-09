Efter urolighederne denne sommer ved Langebro opfordrede SSP forældre til at tage ned til Langebro om aftenen og sige hej til de unge mennesker - og se om alle havde det godt. Det fik en række lokale forældre, frivillige ildsjæle og SSP til at trække i de gule veste.

Politiet begik fejl efter flaskekast-fest

Der var skruet op for festen ved Langebro i Ålsgårde, hvor cirka 200 unge mennesker deltog den 28. juni. Desværre var det ikke alle deltagere, der var lige festglade. Festen gik over gevind, da en gruppe af unge kastede glasflakser efter en studentervogn. Politiet blev alarmeret og sendte en patrulje til stedet, som blev mødt af råb som »fucking pansersvin« fra en anden gruppe af unge. En af personerne i denne gruppe lavede håndtegn mod politiet. Betjentene tog kontakt til den unge, hvilket skabte en ophidset stemning blandt nogle af de øvrige medlemmer af gruppen. Politiet udstedte bøder for brud på ordensbekendtgørelsen. Senere blev der også kastet æg og flasker mod patruljen, men det var ikke muligt for politiet at identificere, hvem der stod bag. Betjentene tilkaldte assistance, og der ankom yderligere fire patruljer til stedet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her