Politiet advarer mod tarveligt corona-trick: Luk dem ikke ind

På Twitter skriver Nordsjællands Politi, at de kan konstatere, at der i Helsingør er nogle svindlere, der henvender sig til borgerne.

Her giver de sig ud for at være myndighedspersoner, der skal tage tests for corona smitte.

- Lad endelig være at lukke dem ind. Det er sandsynligvis tricktyve, skriver politiet.