Politidirektør Jens-Christian Bülow opfordrer folk til at tage deres gode Coved19-vaner med i sommerhus i påsken. Foto: Allan Nørregaard

Politiet: I kender reglerne - nu tager vi bødeblokken frem

Nordsjællands Politi roser borgerne for at følge Covid19-reglerne og anvisningerne, og det skal de blive ved med. Tag de gode vaner med på påskeferie, lyder opfordringen

Borgerne er exceptionelt gode til at følge myndighedernes henstillinger om at holde afstand og ikke forsamle sig, fastslog politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi, da han tirsdag middag hasteindkaldte til et pressemøde udenfor politigården i Helsingør.