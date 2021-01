Politiet: Hvem har set brændende mand?

Politiet vil gerne i kontakt med borgere, der har kendskab til, at en person har pådraget sig brand- eller faldskader.

- Der florerer i medierne en video/billede fra ildspåsættelsen forleden mod et autoværksted på Stubbedamsvej i Helsingør. Her fremgår det, at der går ild i en gerningsmands tøj, og han springer/falder ned fra værkstedets tag. Nordsjællands Politi vil derfor gerne høre fra borgere, der har kendskab til nogen, som for nylig har pådraget sig fald- eller brandskader. Det skriver Nordsjællands Politi på twitter.

Autoværkstedet, som er hovedkvarter for rockergruppen Bandidos, brød natten til tirsdag i brand. Det var taget, som brændte.

Politiet efterforsker branden som påsat.

Ifølge politikommissær Henrik Gunst, Nordsjællands Politi, har vidner set to mænd løbe fra stedet i retning af færgerne.

- Det var mørkt, og vi har ikke yderligere signalement, siger Henrik Gunst.

Politiet har hidtil ikke ønsket ikke at kommentere sagens mulige forbindelse til den konflikt, der er blusset op i Nordsjælland og Københavns omegn, der involverer Bandidos med stærkt fodfæste i Helsingør og Nordsjælland og så gadebanden NNV, der har sit udspring på Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Meget peger på, at det var den konflikt, der kostede det 38-årige ledende bandemedlem Cem Kaplan fra NNV livet i Hillerød 2. januar i år. Samtidig blev gruppens 21-årige »krigsminister«også ramt af skud.

Et 41-årigt fuldgyldigt medlem af Bandidos er siden blev sigtet og varetægtsfængslet for drabet.