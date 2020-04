Politi til unge: Find på noget andet at lave

Klokken 23.45 søndag blev det anmeldt, at nogle unge mennesker havde forsamlet sig på Føtex’ p-plads ved Helsingør Bycenter, hvor de spillede fodbold og hørte høj musik fra biler. En patrulje blev sendt til stedet for at bede de unge mennesker om at finde på noget andet at lave, hvilket de efterkom.