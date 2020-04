Politi tavs om mystisk aktion i landsby

I fem timer var politiet massivt til stede i landsbyen Plejelt, der ligger mellem Tikøb og Hornbæk i Nordsjælland. Hvad politiet skulle i den lille landsby, ønsker man på nuværende tidspunkt ikke at oplyse.

- Jeg kan bekræfte at vi har været i Plejelt med ret mange politifolk fra søndag omkring klokken 20.30 og til omkring klokken 01 i nat, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jacob Tofte.

Beboerne i den lille by har kunnet se blinkende lygter og kampklædt politi.

- Vi kan desværre ikke fortælle, hvorfor vi var i Plejelt. Senere kommer der nok nogle oplysninger frem, men lige nu holder vi kortene tæt ind til kroppen, siger vagtchefen.

Plejelt har tidligere dannet rammen om en dramatisk episode. I januar sidste år måtte en 29-årig mand flygte i en stjålet bil med kugler piftende om ørerne.

Bilen tog han fra en ældre dame, som var ved at læsse varer ud af sin Nissan Micra. Da den 29-årige stjal bilen, overså han, at kvinden 15 år gamle hund sad på bagsædet.

I forbvindelse med skyderiet efterlyste politiet to mænd. Den ene - en 32-årig mand - blev for nylig anholdt på Helsingørmotorvejen, hvor han var passager i en bil. Den anholdte sættes også i forbindelse med et smykkekup mod

»Min Guldsmed« på Nærumvænge Torv 29. januar 2019. Den 32-årige er tidligere blevet idømt seks års fængsel for et gidselrøveri i banken Kongsted Sparekasse i Rønnede tilbage i 2012.

Den anden skydende mand skulle øjensynlig være en 25-årig mand, der 4. maj sidste år på brutal vis blev likvideret på åben gade i Rødovre, efter han havde besøgt sin ekskone.

Alle tre implicerede i skudepisoden i Plejelt har relationer til rockermiljøet.