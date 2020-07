Branden lørdag i Bjergegade i Helsingør betyder, at politiet frem til mandag afspærrer flere gader.

Politi spærrer veje efter voldsom brand

Efter den voldsomme brand lørdag i Bjrgegade i Helsingør har politiet valgt at opstille flere vejspærringer for den kørende trafik. Det fortæller Nordsjællands Politi.

Vejspærringerne betyder, at:

- Groskenstræde er spærret fra Sct. Anna Gade.

- Bjergegade er spærret mellem Axeltorv og lidt syd for Kongensgade.

- Indkørsel til Bjergegade fra Kongensgade er normalt forbudt grundet ensretning, men er midlertidigt tilladt for at muliggøre færdsel til og fra parkeringsplads i baggård i Bjergegades nordligste ende.

Det vil fortsat være muligt at færdes på modsatte fortov, i forhold til brandstedet, for gående trafikanter.

Nordsjællands Politi oplyser, at vejspærringerne er etableret for at passe godt på både borgere og biler, da der er udsigt til en kraftig blæst søndag.

Vejspærringerne vil være opstillet frem til mandag.