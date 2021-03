Politi og brandvæsen sendt mod brand på gård

Klokken 06.45 blev det anmeldt, at der kom røg fra et teknikrum på en gård på Harreshøjvej, og at det muligvis brændte. Politi og brandvæsenet fra Helsingør Kommunes Beredskab blev sendt mod adressen, men det viste sig sidenhen, at røgen skyldtes en kortslutning i et fyr, og at der ikke var fare på færde.