Politi og brandvæsen i aktion: Kattekilling var i fare

Klokken onsdag 08.25 anmeldte en 30-årig kvinde fra Ålsgårde, at en fremmed kattekilling sad uhjælpeligt fast under hendes bil, der holdt på Murergade ud for Sundhedshuset.

Politi og brandvæsen blev sendt til undsætning, og omkring klokken 09.45 var killingen befriet, oplyser Nordsjællands Politi.