Se billedserie Foto: Bjørn Nielsen/bpln.dk Foto: Bjørn Nielsen/www.bpln.dk

Send til din ven. X Artiklen: Politi frygtede skoleskyderi: Elever stadig spærret inde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi frygtede skoleskyderi: Elever stadig spærret inde

Helsingør - 24. april 2018 kl. 09:59 Af Trine Lønbro Nielsen, Camilla Søren og Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag formiddag efter klokken 09 er politiet rykket talstærkt ud til VUC i Helsingør. Ti politibiler er på stedet. Politibetjente er trukket i camouflageuniformer og to ambulancer holder stand by. Politiet kan ikke oplyse helt præcist, hvad der er sket endnu, men vores journalist på stedet melder, at der er tale om en person, der har trukket en pistol. Elever sidder låst inde i skolens lokaler. Det hele er sket efter en indtelefoneret trussel har rektor på HF & VUC, Ruth Kirkegaard oplyst.

Læs også: Politiet afviser skyderi på skole

Nordsjællands Politi afviser via twitter, at der har blevet affyret skud.

»Der florerer pt. et rygte om, at der er løsnet skud ved VUC i Helsingør, og at en person skulle være ramt. Dette er ikke korrekt. Vi opfordrer til, at man ikke viderebringer oplysninger, der ikke er bekræftet af myndighederne«, skriver politiet.

Klokken 10.46 var samtlige elever på VUC og deres lærere stadig spærret inde i klasselokalerne. Det har eleverne været siden omkring ved 09-tiden.

- Højtalerne siger hele tiden, at vi skal blive inde låse eller barrikadere døren, og vente på information. Ellers har vi ikke fået mere at vide, sagde Helene Dybkjær omkring klokken 10.40, fra et af klasselokalerne til SN.dk

- Vi tager det roligt, og sidder faktisk og hygger lidt, og så har vi sat musik på, siger hun.

Meget peger på, at aktionen er på vej i et mere roligt leje. Således forlod mandskab fra Politiets Aktionsstyrke stedet omkring klokken 10.15, observerede SN.dk's reporter.

Klokken lidt over 11 oplyser SN.dk's reporter, at ambulancefolkene klar til at forlade stedet, dog er en ambulance dog fortsat på stedet. Derudover er der også personale klar til at udføre krisehjælp. Endvidere er en eller flere lokaler blevet undersøgt af politiets hunde.

Personen, som er mistænkt for at have fremsat truslen mod skolen, skulle ifølge folk på stedet være en kvinde. Dette er nu bekræftet af politiet oplyser pressekoordinator hos Nordsjællands Politi, Henriette Døssing til EB.dk

Klokken 11.32 var elever og undervisere stadig spærret inde.

Opdateres....