Politi efterforsker plejesvigt, der kostede ung mand livet

Nordsjællands Politi bekræfter, at en sag om et dødsfald på botilbud i Helsingør er blevet efterforsket siden sidste sommer.

Samtidig med, at Nordsjællands Politi efterforsker sagen om den udmygende video af en dement kvinde på plejehjemmet Grønnehaven, så bekræfter politiets kommunikationsafdeling overfor Frederiksborg Amts Avis, at en sag om en 27-årig multihandicappet mands død på botilbuddet Kronborgsund bliver efterforsket, og er blevet det siden sommeren 2019.

Centerchef Pernille Madsen i Helsingør Kommunes Center for Særlig Social Indsats bekræfter, at der en sag, men, at hun ikke ønsker at kommentere den i pressen. Det skyldes et løfte om det til de pårørende.