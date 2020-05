Politi advarer mod asfaltpirater

- I løbet af lørdagen modtog vi fem anmeldelser fra bl.a. Helsingør og Espergærde om, at udenlandske håndværkere bl.a. tilbød at rense fliser hos flere husejere. Det er en overtrædelse af dørsalgsloven, og fra tidligere år ved vi, at arbejdet, der bliver udført, sjældent levet op til de kvaliteter, der er stillet i udsigt. Derfor er vores råd, at man skal afvise dem, notere sig et signalement og meget gerne anmelde dem til politiet, siger pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi, Magnus Snoer, til Frederiksborg Amts Avis.

- Siger man ja tak til at få udført arbejde, og det viser sig, at arbejdet ikke er godt nok, så er det ikke en sag for Nordsjællands Politi, men et mellemværende mellem håndværkerne og dem, der har bestilt arbejdet, og hvis man vil have sine penge tilbage, så foregår det gennem et civilt søgsmål. Vi ved, at det kan være en svær opgave, siger Magnus Snoer.