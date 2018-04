Se billedserie Politiet oplyser, at det var en kvinde, der foretog opkaldet om et muligt skoleskyderi på HF & VUC Nordsjælland. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Politi: Kvinde ringede om skoleskyderi

Helsingør - 25. april 2018 kl. 10:15 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet tyder på, at der var sandhed i den anmeldelse, som politiet modtog tirsdag ved 9-tiden. Politiets forsøger nu at finde frem til den kvinde, der foretog opkaldet og fortalte, at en elev på HF & VUC Nordsjælland i Helsingør skulle bære en pistol inde på skolen.

Det oplyser pressekoordinator ved Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi efterforsker stadig sagen, men intet tyder på, at der er sandhed i anmeldelsen, siger Henriette Døssing.

Frygten for et skoleskyderi udløste en massiv udrykning med specialstyrke, politifolk, ambulancefolk, læger og krisepsykologer. Eleverne var i flere timer låst inde i klasselokalerne, indtil politiet var helt sikre på, at der ikke var nogen på skolen, der bar pistol.

Under aktionen blev tre elever med samme navn anholdt og afhørt, og intet tyder på, at de skulle være indblandet i truslen eller have taget våben med i skole.

